غلق باب تسجيل المواطنين على بوابة الحج

أعلنت وزارة السياحة أنه تم غلق باب تسجيل المواطنين على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، وبلغ عدد الشركات السياحية المنفذة للحج هذا الموسم 1750 شركة، وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى، هذا الموسم، 108495، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية فيما بينهم لتوزيع 36000 تأشيرة.





وقال يحيى راشد، وزير السياحة، إن مهمته كوزير للسياحة فيما يتعلق بمنظومة الحج مراعاة البعد الاجتماعي في الضوابط التي تُلزم الشركات بتقديم أحسن الخدمات للحجاج المصريين، وتوفير السعر المناسب للمواطن المصري، مؤكدًا أن حماية المواطن المصري هدفه الأول.





فيما وجّه سيادته بضرورة متابعة التزام الشركات السياحية المنفّذة لبرامج حج 1438هـ بتقديم الخدمات المتفق عليها مع الحجاج، مشددًا على عدم التهاون مع أي شركة سياحية تخالف تعاقداتها مع الحجاج.





جدير بالذكر أنه تم إقرار نظام وضوابط الحج يوم 15/ 5/ 2017 على موقع الوزارة، وتم سفر اللجنة المكوَّنة من الوزارة والغرفة للاجتماع بوزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، وكذلك مؤسسة الطوافة لمناقشة الأسعار وسبل تحسين الخدمات، حيث نجحت اللجنة في الاتفاق على تقديم الخدمات بأسعار أفضل بكثير، وبعد عودة اللجنة تم دراسة الأسعار وإعلان الضوابط.



