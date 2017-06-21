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غلق باب تسجيل المواطنين على بوابة الحج
الأربعاء 21 يونيو 2017 10:41 م
يحيى راشد
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وزير السياحة
راشد: مهمتي كوزير للسياحة فيما يتعلق بالحج مراعاة البعد الاجتماعي.. وحماية المواطن المصري هدفي الأول
المال- خاص
أعلنت وزارة السياحة أنه تم غلق باب تسجيل المواطنين على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، مساء أمس الثلاثاء، وبلغ عدد الشركات السياحية المنفذة للحج هذا الموسم 1750 شركة، وبلغ إجمالى المتقدمين للحج السياحى، هذا الموسم، 108495، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية فيما بينهم لتوزيع 36000 تأشيرة.
وقال يحيى راشد، وزير السياحة، إن مهمته كوزير للسياحة فيما يتعلق بمنظومة الحج مراعاة البعد الاجتماعي في الضوابط التي تُلزم الشركات بتقديم أحسن الخدمات للحجاج المصريين، وتوفير السعر المناسب للمواطن المصري، مؤكدًا أن حماية المواطن المصري هدفه الأول.
فيما وجّه سيادته بضرورة متابعة التزام الشركات السياحية المنفّذة لبرامج حج 1438هـ بتقديم الخدمات المتفق عليها مع الحجاج، مشددًا على عدم التهاون مع أي شركة سياحية تخالف تعاقداتها مع الحجاج.
جدير بالذكر أنه تم إقرار نظام وضوابط الحج يوم 15/ 5/ 2017 على موقع الوزارة، وتم سفر اللجنة المكوَّنة من الوزارة والغرفة للاجتماع بوزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، وكذلك مؤسسة الطوافة لمناقشة الأسعار وسبل تحسين الخدمات، حيث نجحت اللجنة في الاتفاق على تقديم الخدمات بأسعار أفضل بكثير، وبعد عودة اللجنة تم دراسة الأسعار وإعلان الضوابط.
تجدر الإشارة الى أن الوزارة وافقت على بعض التعديلات فيما يتعلق بالتسعير؛ استجابة لمطالب الشركات العاملة في المجال، وإيمانًا بمراعاة ظروف الجميع، وحرصًا من الوزارة على عدم تضرر أي شركة، كما وافقت الوزارة على تواجد مندوب من اللجنة العليا لفحص كل الالتماسات الخاصة بالشركات؛ لتقديم الرأي الفني، وفي ضوء هذه الآراء قامت الوزارة بمراجعة كل الشكاوى والجزاءات.
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