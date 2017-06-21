خبراء قانون : على الجميع انتظار الحكم النهائي للدستورية

قرَّرت المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًّا بـ"تيران وصنافير".





وصدَر قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقم 47309 و43866 لسنة 70 قضائية، والمؤيدتين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.





وأشار حكم "الدستورية" إلى أن "القضاء الإدارى بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء".





وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا يجوز أن تتدخل السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها في العلاقات بين الدول، ولا في العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".





وتعليقًا على ذلك يقول مالك عدلى إن قرار المحكمة الدستورية هو قرار على عريضةٍ تم تقديمها على عجَل، وهو استغلال لسلطات رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي منحه قانون المحكمة الدستورية العليا تلك الصلاحيات، مشيرًا إلى أن القرار هو قرار وقتي، لم ينظر إلى موضوع القضية، لكنه نظر إلى الشق المستعجل منها بوقف أحكام المحكمة الإدارية العليا، مثله مثل محكمة الأمور المستعجلة، إلا أن هذا القرار إذا لم يكن قرارًا سياسيًّا ويعكس مدى تغوُّل السلطة التنفيذية على المحكمة الدستورية التي اعتدنا على مدار السنوات الماضية عليها وهي محكمة تخضع للسياسة، لم يمنع أي جهة سوى المحكمة الإدارية العليا من التصرف فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يضع الجميع في موقف خطير جدًّا، فماذا لو قضت الهيئة القضائية للمحكمة الدستورية يوم 30 يوليو المقبل موعد نظر الدعاوى المرفوعة أمام الدستورية، بأحقية القضاء الإداري بنظر الاتفاقية وسريان أحكامه، ولماذا لم يصدر قرار الدستورية بوقف الجميع من التصرف في الأرض؛ حماية للقانون والقضاء.





وعن التحركات المقبلة قال عدلى إننا في انتظار نظر المحكمة الدستورية العليا موضوع الدعاوى المقامة أمامها والتي حدَّد لها يوم 30 يوليو المقبل.





من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري، إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية يَعتبر أن الاتفاقية تمس السيادة العليا للدولة، ومن ثم لا يجوز للقضاء الإداري نظر قضايا المعاهدات الدولية، لذا فإن هناك مخالفة قام بها القضاء الإداري لحين الفصل فيها.





فيما قال الخبير القانوني والقيادي بحزب الكرامة حامد جبر، إن المحكمة الدستورية وفقًا للقانون والدستور لها الولاية على المحاكم الأقل منها، وتعتبر من أكبر المحاكم المصرية، ومن ثم فإن من اختصاصاتها أنه إذا صدر حكمٌ مخالف للدستور والقانون من أحد المحاكم فإن عليها تصحيح الأمر، لذا فقد استخدم رئيسها صلاحياته وقرر وقف جميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن تيران وصنافير لحين الفصل في موضوع الدعاوى المُقامة أمامه.





وتوقَّع جبر أن يكون ذلك الاستعجال يعود إلى رغبة السلطة التنفيذية في تسليم جزيرتي تيران وصنافير وإغلاق ذلك الملف نهائيًّا.





وأشار جبر إلى أنه كان من الأفضل عدم اللجوء للقضاء في شأن الاتفاقية، خشية أن ندخل في الصراعات القضائية الحادثة في الفترة الراهنة.





أما عضو فريق تيران وصنافير طارق نجيدة فيرى أن ما صدر من المحكمة الدستورية أمر على عريضة، وهو وقتي، ولم يصدر من المحكمة، بل من رئيس المحكمة حسب الاختصاصات التي حددتها المادة 53 ، والتي تعطي الحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى التوقيع على عريضة ووقف تنفيذ الأحكام المتعارضة والمتناقضة لحين العرض على المحكمة الدستورية العليا بكامل هيئتها للحكم في موضوع المنازعة.



