البترول: 750 مليون دولار لإجراء مسح سيزمي بالبحر الأحمر

طارق الملا

أحمد اللاهونى



كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة اتفقت مع ٥ شركات عالمية منذ 6 شهور، من خلال شركة جنوب الوادى، لإجراء مسح سيزمي بالبحر الأحمر بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، لإعداد تقارير بشأن وجود بترول وغاز في المياه الإقليمية بعد إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، وممارسة المملكة للسيادة على جزيرتي تيران وصنافير.



وقال الملا خلال حفل الإفطار السنوى بالوزارة اليوم، إن تلك الشركات بصدد تسليم تقاريرها نهاية العام، بعدها سيتم طرح تلك المناطق من خلال مناقصة عامة للشركات من أجل التنقيب، لافتا إلى أن عملية إعادة الترسيم ستعود بالنفع كما هو الحال بعد عملية ترسيم مع قبرص، والتي على إثرها تم اكتشاف حقل ظهر.