عبد العزيز مخيون لرامز : إنت إزاى كدة؟ كنت هتموتنى

حلَّ الفنان الكبير عبد العزيز مخيون ضيفًا على برنامج "رامز تحت الأرض"، الذى يُذاع على فضائية إم بى سى مصر.





وكان مخيون هادئًا جدًّا أثناء تواجده مع نيشان، كما لم يظهر عليه أى انفعال أثناء سير السيارة بسرعة كبيرة.





وتعامل مخيون مع سحلية رامز بجرأة شديدة وواجهها بقوة قبل أن يكشف رامز عن وجهه.





وبعد الكشف عن وجه رامز قال له مخيون: "إنت إزاى كدة.. كنت هتموتنى".



