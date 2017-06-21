الأهلى قد يتعرض لعقوبات بعد واقعة البدري

حسام البدري 2

وكالات



أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رفضه التام للخلط بين الرياضة والسياسة، وطالب جميع عناصر اللعبة بالالتزام بذلك، ملوحًا بتوقيع عقوبات على المخالفين للوائح، بعدما رفض حسام البدري، المدير الفنى للأهلي، الحديث في مؤتمر صحفي، أثناء وجود مكبر صوت لقناة "بي إن سبورت"، وذلك قبل مواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك بعد الخسارة 2-0 في المغرب، أمس الثلاثاء، كما دخل في اشتباك لفظي مع مراسل المحطة.



وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي احترام الحياد والاستقلالية، خاصةً على المستوى السياسي، وأضاف دون الكشف عن موقف أي فريق محدد: "تمت ملاحظة بعض التصرفات غير المناسبة بهذا الصدد مؤخرًا، من قبل ممثلي أندية معينة، ومنتخبات تنافس في مسابقات الاتحاد الأفريقي".



وكان الاتحاد المصري، والأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، قد أعلنوا مقاطعة شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ونقل المركز الإعلامي للأهلي، عن البدري قوله عقب الأزمة: "أنا أحافظ على قرار الدولة المصرية، وأتمنى أن يتفهم الجميع قراري".



وقال الاتحاد الأفريقي: "هذه التصرفات لا مجال لوجودها في المسابقات الرياضية، يدعو الاتحاد الأفريقي أصحاب المصلحة المعنيين بأن يسود الاحترام، بغض النظر عن الحساسيات والضغوط"، وتابع: "سيقوم مراقبو المباريات والمنسقون برفع التقارير اللازمة، وبناءً عليها ستقوم اللجان المنظمة المختصة باتخاذ العقوبات المناسبة، بما يتفق مع اللوائح".



وسبق أيضًا أن رفض عصام الحضري، قائد منتخب مصر، الحديث للقناة الرياضية القطرية، قبل مواجهة تونس، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، في وقت سابق من هذا الشهر، وكانت الأندية والمنتخبات في السعودية والإمارات، قد أعلنت أيضًا مقاطعة "بي إن"، ورفض مسئولوها الحديث إلى مراسلي الشبكة، التي تملك معظم حقوق بث البطولات الآسيوية والأفريقية، وكذلك البطولات العالمية.