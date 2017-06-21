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سيـــاســة
عبدالعال: لا يجوز للقضاء نظر أمور السيادة
الأربعاء 21 يونيو 2017 06:54 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
أخر الأخبار
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
ياسمين فواز
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جاء تنفيذا لنص المادة 151 من الدستور.
وأضاف عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة: "شاركت في كتابة المادة 151 من الدستور، وبالتالي أعرف حدود المجلس جيدا، فضلا عن أن أعمال السيادة التي درستها على يد الدكتور سليمان الطماوي، الذي استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها، بجانب أحكام مجلس الدولة الفرنسي، أنه لا يجوز للقضاء نظر أمور السيادة ومنها المعاهدات، لأنها من اختصاص البرلمان".
وختم عبدالعال حديثه قائلا: "كتب التاريخ وكتب القانون بكليات القانون ستحاكم هذا الحكم (في إشارة إلى حكم القضاء الإدراي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير".
مجلس النواب
علي عبدالعال
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