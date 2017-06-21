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رياضة
مواعيد مباريات الأسبوعين 33 و 34 للدوري
الأربعاء 21 يونيو 2017 06:17 م
الزمالك المقاصة 99
أخر الأخبار
الزمالك المقاصة 99
على المصرى
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وأماكن مباريات الأسبوعين 33 و 34 من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عامر حسين رئيس اللجنة إنه تم تأجيل إعلان موعدي مباراتي النصر للتعدين مع سموحة، والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الأخير "34"، على ضوء تحديد مواعيد مباريات المرحلة الأخيرة من المسابقات الأفريقية للأندية.
وأضاف عامر أن مواعيد مباريات كأس مصر، سيتم إعلانها أيضا بعد تحديد مواعيد المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقات الأندية الأفريقية، وجاءت مواعيد وأماكن مباريات الأسبوعين الأخير وقبل الأخير للمسابقة على النحو التالي.
الدوري المصري
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