الأوبن داي.. بديل المواطنين لشراء ملابس العيد بعد الغلاء

مجموعة جديدة من الملابس



هبة حامد



شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لمعارض اليوم المفتوح أو "الأوبن داي"، والتي تستمر ليوم واحد أو يومين على الأكثر، تعرض خلالها المنتجات كافة من الإكسسوارات والملابس والمنتجات التي تستخدمها الأسر المصرية، ليبدأ المواطنون الاتجاه إليها كبديل عن المحال التجارية، خاصة فئة الشباب بعد غلاء الأسعار.



وتضم هذه المعارض أقساما متنوعة للملابس سواء للمحجبات أو الأطفال والفتيات، والتي يعتمد بائعوها على شرائها من الخارج أو تفصيلها، ليبيعوها بأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بما هو معروض في المحال التجارية وأسواق الملابس الخارجية.



وتعتمد هذه المعارض في التسويق لأيام عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصمم منظموها صفحات خاصة تعلن عن موعدها وفترة وجودها وأماكن التنظيم.



"منة العوضي"، أحد المشاركات في معارض اليوم الواحد في الإسكندرية، تقول إن الفترة الحالية شهدت زيادات في أسعار الملابس في المحال التجارية بشكل وصفته بالـ"مبالغ فيه"، مؤكدة أن تنظيم المعارض هو فرصة حقيقية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة دون زيادات لا تبرير لها.



وأشارت إلى أن فترة الأعياد تعتبر هي الفترة الأكثر رواجًا للمعارض، خاصة في ظل زيادة الأسعار، موضحة أن بائعو الملابس يعتمدون في شرائها على جلبها من الخارج بأسعار "معقولة" تسمح بعرضها في السوق المحلي بأسعار منخفضة مقارنة بالمحال التجارية، وهو ما يدفع المواطنين للشراء من المعارض، مشيرة إلى أن الفئة الأكثر تواجدًا داخل هذه المعارض هي فئة الشباب وذلك نظرًا لاعتماد منظمو المعارض على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن هذه المعارض.