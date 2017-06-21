البورصة مرشحة لمواصلة الهبوط بآخر جلسات رمضان

مبيعات عربية تدفع السوق للمنطقة الحمراء بتعاملات الأربعاء





مصطفى طلعت

توقع محللون فنيون استمرار تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة صوب مستويات 13300 نقطة، خلال جلسة تداولات غدا الخميس، آخر جلسات شهر رمضان الكريم، فيما توقعوا تحرك المؤشر السبعيني نحو مستويات 640 نقطة.

وقررت إدارة البورصة أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك من الأحد حتى الثلاثاء، من الأسبوع المقبل، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الحالي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30" بنسية 0.29%، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، ليغلق عند مستوى 13376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، بنسبة 1.19% ليصل إلى 635 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا "egx100" بنسبة طفيفة 1.16% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم بنحو 681,9 مليون جنيه، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 65 سهما، وتراجعت أسعار 72 سهماً، في حين لم يتغير أسعار 34.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي 63,5 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 56.43% من تعاملات الجلسة، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي بيع 55,9 و 7,5 مليون جنيه على التوالي، مستحوذين على 13.38 و30.18% % من تعاملات السوق.

وتراجع أداء بعض الأسهم القيادية على رأسها سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.06% ليصل إلى 81.0 جنيه للسهم، كما تراجع سهم المجموعة المالية "هيرميس" بنسبة 1.36% ليغلق عند 23.9%، وإنخفض سهم جلوبال تليكوم القابضة 0.89% إلى 6.7 جنيه، وإمتد الإنخفاض إلى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 0.94 % إلى 7.3 جنيه، كما إنخفض سهم أوراسكوم للإتصالات والإعلام بنسبة 2.86 % إلى 0.68 قرش.

وإرتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 1.6% إلى مستوى 23.3 جنيه، كما صعد سهم السويدي إليكتريك بنسبة 2.3% ليصل إلى 90 جنيه، وإمتد الإرتفاع إلى سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 1.3% إلى 27.9 جنيه.

وتوقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني لشمال أفريقيا أن يستمر السوق في التراجع صوب مستويات 13300 نقطة، خلال جلسة تداولات الخميس، اخر جلسات الأسبوع.

وقال أن سهم البنك التجاري الدولي يتحرك بين مستويات 79 و83.5 جنيه، ويتحرك سهم أوراسكوم للإتصالات بين 0.79 و0.84 قرش، وسهم طلعت مصطفى بين 7.25 و7.80 جنيه، وسهم حديد عز بين 19.80 و21.25 جنيه، وبالم هيلز للتعمير بين 3.08 و3.25 جنيه.

من جانبه، قال ادهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة "كايرو كابيتال" لتداول الاوراق المالية ان مؤشر السوق الرئيسي مرشح لاختبار مستويات 13300 و13270 نقطة، وفي حال الإغلاق أعلى مستوى 13300 نقطة الخميس يكون مرشحا لإختبار 13700 نقطة على الأجل القريب.

وأوضح "جمال الدين" ان أسهم المؤشر السبعيني اصبحت في مناطق مغرية للشراء، ويستهدف مستويات 650 و670 نقطة، في حين أصبح مستويات المقاومة السابقة عند 600 نقطة، مستوى دعم للمؤشر في الوقت الحالي.

وأشار إلى ان سهم البنك التجاري الدولي يتحرك بين 78 و80 جنيه، في يتحرك سهم مجموعة عامر جروب القابضة نحو مستوى 35 قرش، على الأجل القريب.

وذكر تقرير التحليل الفني الصادر عن شركة "برايم" لتداول الأوراق المالية أن إستهداف مستوى المقاومة 14000 نقطة، قائم بشرط بقاء أعلى مستوى الدعم 13200 نقطة، ونصح بإعادة الشراء بالقرب من مستوى 24.5 جنيه، في سهم المجموعة المالية "هيرميس"، كذلك الشراء بالقرب من مستوى 20 جنيه في سهم حديد عز.