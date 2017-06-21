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بورصة وشركات
البورصة تخاطب 16 شركة لإرسال القوائم المالية
الأربعاء 21 يونيو 2017 05:18 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
قررت لجنة القيد بالبورصة خلال جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، مخاطبة 16 شركة لموافاتها بالقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2017 بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول 9/7/2017.
وأكدت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بقرار لجنة القيد، يتم ايقاف التعامل على أسهمها لحين موافاة البورصة بالقوائم المطلوبة.
وضمت قائمة الشركات كل من: "القلعة للاستشارات المالية، وجنوب الوادي للأسمنت، وحديد عز، واسيك للتعدين ، والشرق الاوسط لصناعة الزجاج ، وجولدن بيراميدز بلازا ، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وجلاكسو سميثكلاين، والعز الدخيلة للصلب –الاسكندرية، والخدمات الملاحية والبترولية –ماريدايف، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، واوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضة ، ومصر جنوب افريقيا للاتصالات ، والعبوات الدوائية المتطورة، وريفا فارما، ونايل سيتي للاستثمار".
البورصة المصرية
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