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سيـــاســة
عبد العال : البرلمان ملتزم بأحكام الدستورية العليا
الأربعاء 21 يونيو 2017 04:41 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
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علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
قرار الدستورية يؤكد صحة موقفنا .. وليسقط من خونوا الأغلبية
ياسمين فواز
علق على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، قائلا :" إنه يؤكد صحة موقف البرلمان، وأن البرلمان هو المختص بهذه الاتفاقيات من حيث المناقشة والموافقة".
وأضاف :"أكرر أن للمجلس سلطات واختصاص لن نسمح بالتفريط فيها، وأننا نلتزم بأحكام المحكم الدستورية العليا".
وأضاف عبدالعال خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم :"أؤكد أننا لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الأغلبية بمجلس النواب كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح بسبب موقفها المؤيد للاتفاقية"، لافتاً إلى أنها صبرت فى سبيل إعلاء كلمة الحق، وفى النهاية جاء الحكم مؤيدا لموقفها، و:"بالتالي فلتسقط الأصوات التي خونت الأغلبية واتهمتها".
وأوضح عبدالعال أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، بمناسبة نظرها حكمين نهائيين.
وتابع: لقد تعلمنا فى كلية الحقوق، أن ما جاء فى المادة 151 موجه للمشرع فقط، بعد أن تغيرت فلسفة إقرار الاتفاقيات الدولية، أصبح منوطا بالبرلمان الموافقة على جميع الاتفاقيات على السواء، بعدما كان يخطر المجلس ببعضها فقط.
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