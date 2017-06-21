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استثمار
التخطيط تبحث مع جامعة بريطانية التمكين الاقتصادي للمرأة
الأربعاء 21 يونيو 2017 04:29 م
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
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د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
المال - خاص
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع البرفيسور جون جافنتا والدكتورة ماريز تادرس، من جامعة ساسكس الإنجليزية، آليات التعاون في مجالات برامج التنمية الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن سعي الحكومة لدعم معدلات النمو الاقتصادي يتطلب التوسع في تدشين العديد من المبادرات التي تعزز قدرات كل الفئات للاندماج في المنظومة الاقتصادية. مضيفة أن الخبراء الذين التقت بهم متخصصون في التنمية الاقتصادية للمرأة وبرامج التمكين بما يعزز قدرتها في المجتمع.
وأضافت: "لقد بحثنا آليات التعاون في تصميم برامج التنمية الاقتصادية للمرأة وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والدعم الفني والبحوث المرتبطة بالتنمية الاقتصادية نظراً لتميز الجامعة الإنجليزية في هذه المجالات".
وأكدت أن التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية بصفة عامة وتمكين المرأة بصفة خاصة سينعكس بشكل إيجابي على تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، ويحقق أهداف الوزارة في النمو الاحتوائي الذي تسعى اليه من خلال اتاحة الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح بتوفير العديد من فرص العمل والتمتع بعوائد النمو الاقتصادي.
التخطيط
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