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رياضة
الأهلي: ميزانيتنا وصلت إلى مليار جنيه
الأربعاء 21 يونيو 2017 04:20 م
عماد وحيد
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قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن النادي يملك ميزانية ضخمة، وصلت في مارس الماضي إلى مليار جنيه، أي ما يعادل 50 مليون دولار، تتوافق مع جماهيرية النادي الكبيرة داخل مصر، التي وصلت إلى 60 مليون من أصل 90 مليون مصري، طبقـًا لإحصاءات كبرى أجريت مؤخرًا.
وأضاف وحيد، خلال الحوار الذي أجراه مع إذاعة "مارس" المغربية، على هامش رئاسته لبعثة الفريق الأول بكرة القدم بالمغرب، أن الأهلي ليس مجرد نادٍ خاص بكرة القدم، ولكنه نادٍ رياضي واجتماعي كبير، يملك 4 أفرع لخدمة أعضائه، ويحقق مكاسب مادية من الاشتراكات الجديدة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي، أن رعاية النادي وصلت إلى 250 مليون جنيه في 3 أعوام، وهو ما يعكس القيمة التسويقية للأهلي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وتابع: "الأهلي يملك من الإمكانات ما يجعله ناديـًا قويـًا في الجانب المادي، ويؤهله أن يكون من أغنى أندية المنطقة".
وأشار وحيد، إلى أن مجلس إدارة الأهلي، تمكّـن في الأعوام الـ 3 الماضية، من إعادة تأهيل البنية التحتية في النادي، وإنشاء فرع الشيخ زايد، والتعاقد على فرع آخر في التجمع الخامس، كما شرع النادي في بناء استاده، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى50 ألف متفرج.
النادي الأهلي
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