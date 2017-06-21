برلماني: الحكومة تقتل المصريين بسلاح الغلاء

البرلمان 2



ياسمين فواز



علق جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها حتى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140% وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة قائلا: "دليل قاطع على حرصه لدعم الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل".



وحذر عباس في بيان له، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من زيادة أسعار بنزين 92 بواقع جنيه واحد ليصبح بـ 4.5 جنيه للتر مقابل 3.5 جنيه حاليًّا، و2.65 جنيه في نوفمبر الماضي، وهي الزيادة المقرر لها مطلع يوليو المُقبل، عقب إجازة عيد الفطر، ضمن خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التي بدأتها قبل 4 أعوام.



كما أكد النائب البرلماني، أنه إذا تم تطبيق هذا القرار فهو إثبات حقيقي بأن الحكومة انحرفت عن مسارها بحل كل الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين باتباع سياسية "الغلاء هو الحل"، مؤكدًا أن العقبات الاجتماعية التي تواجه المصريين لا تقبل أي زيادات في الأسعار بأي حال من الأحوال.



وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن قرارات الوزراء تقتل المصريين بسلاح غلاء الأسعار البارد، على عكس قرارات الرئيس التي تحنو على المواطنين.