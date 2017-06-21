السيسي يهنئ الأمير محمد بن سلمان علي ولاية العهد

محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودية



المال - خاص



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وليًا للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



وأعرب الأمير محمد بن سلمان، عن خالص شكره للرئيس السيسي على هذه التهنئة، مؤكداً متانة وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، وحرصه على تعزيزها في مختلف المجالات.