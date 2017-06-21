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مبيعات عربية وأجنبية تضغط على البورصة بالختام
الأربعاء 21 يونيو 2017 03:26 م
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30" بنسية 0.29%، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 13376 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، بنسبة 1.19% ليصل إلى 635 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا "egx100" بنسبة طفيفة 1.16% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.
وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم بنحو 681,9 مليون جنيه، بعد أن تم التداول على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع منها 65 سهما، وتراجعت أسعار 72 سهماً، في حين لم يتغير أسعار 34.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي 63,5 مليون جنيه، ونسبة استحواذ 56.43%، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيع 55,9 و 7,5 مليون جنيه على التوالي، مستحوذين على 13.38 و30.18% من تعاملات السوق.
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