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سيـــاســة
السيسى: تجديد الخطاب الدينى قضية حياة أو موت
الأربعاء 21 يونيو 2017 02:43 م
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الرئيس يحذر المسئولين من موسم الشر واستهداف الإرهاب دور العبادة
هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر تتقدم بمشروع قانون لتجريم الكراهية
المال – خاص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المجتمع خرجت منه جماعات وأفرد أساءوا فهم الدين واستغلوه لتحقيق أهداف سياسية، وتبنوا تفسيرات متشددة ليخرجوا منها ما يجعل الدنيا سوداء ويملأ القلوب كراهية.
وذكر السيسى منذ قليل خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أن هذه الإساءة المتعمدة لفهم الدين وهذا الخطاب المتشدد ساهما فى توفير البيئة الخصبة للإرهاب والتطرف، وأضاف أن تصويب وتجديد مجمل الخطاب الدينى دون المساس بالثوبت هو قضية حياة أو موت.
وتابع: " علينا النظر بجدية إلى أفكارنا وما نردده وما نربى عليه أبناءنا وأن نعلم الناس الدين الصحيح البسيط السهل ونؤسس خطابا دينيا حديثا يبني مجتمعا متماسكا".
وقال الرئيس إن مصر قطعت طريق صعب للإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن العديد من المستشارين نصحوه بعدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لكنه أصر على تنفيذها بصدق وأمانة، ودلل على نجاح تلك الإصلاحات بوصول احتياطيات النقد الأجنبى لدى مصر لى معدلات غير مسبوقة منذ عام 2011، وكذلك الزيادة التي تحدث في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك مؤشرات تطمئن القلوب بأن مصر على الطريق الصحيح.
واختتم السيسى كلمته بتنبيه المسئولين من ما أسماه "موسم الشر" عبر استهداف قوى الإرهاب لدور العبادة من كنائس ومساجد ، مطالبا إياهم بالانتباه والحرص في تأمين المنشآت الحيوية بالدولة بجانب دور العبادة.
بدوره أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تقدم هيئة العلماء بالمشيخة بمشروع قانون لتجريم الكراهية.
الأوقاف
السيسي
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