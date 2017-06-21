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بورصة وشركات
العربية للاستثمارات تحصل على قرض مساند من المساهم الرئيسي
الأربعاء 21 يونيو 2017 01:21 م
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مصطفى طلعت:
وافق مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة علي الحصول علي قرض مساند دون فوائد من المساهم الرئيسي في الشركة ورئيس مجلس إدارتها.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، بأن القرض المساند قابل للتحويل الي أسهم بالقيمة الاسمية وذلك لتغطية الاحتياجات المالية، وخططها الاستثمارية في حالة عدم تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال من المساهمين.
وأشارت العربية للاستثمارات إلى أن قيمة القرض سيتم تحديدها طبقاً لنتيجة الاكتتاب، على ان يتم دعوة الجمعية العامة العادية للتصديق علي ذلك القرار.
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