عقد بين هيئة المعارض والمقاولون العرب لتأهيل 3 قاعات مؤتمرات

الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

محمد ريحان:



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تتبنى حالياً استراتيجية طموحة لتطوير منظومة المعارض تستهدف استعادة مكانة مصر على خريطة المعارض الاقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الارتقاء بمنظومة المعارض يسهم فى الترويج للصناعة الوطنية وتعزيز قنوات التواصل بين المنتج والمستهلك وتحسين جودة السلع المتداولة بالسوق المحلى.



جاء ذلك خلال فعاليات توقيع عقد بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وشركة المقاولون العرب لتطوير ثلاث قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بقيمة 200 مليون جنيه وقع الاتفاق المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس/ محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب.



وقال الوزير ان الوزارة حريصة على الاسراع بإعادة تأهيل قاعات مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خاصة فى اعقاب الحريق الذى تعرضت له تلك القاعات فى عام 2015 والذى سبب اضراراً كبيرة للمركز، مشيراً الى انه تم وضع جدول زمنى لتأهيل كل قاعة على حدة بحيث يتم تشغيل القاعات التى يتم انهاء تأهيلها اولاً بأول لتحقيق متطلبات خطة المعارض والمؤتمرات وتلبية احتياجات الشركات العارضة.



وأشار قابيل إلى أنه تم إسناد أعمال التأهيل لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء لثقة الحكومة فى الامكانات والقدرات الكبيرة التى تمتلكها الشركة لانهاء اعمال التأهيل فى اقصر وقت وبأقل تكلفة.



ومن جانبه أكد المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان الاتفاق يتضمن تطوير قاعات نفرتيتى ومنقرع وخوفو وتزويدهم باحدث وسائل الحماية المدنية والخدمات، مشيراً الى ان الاتفاق يأتى فى اطار اتفاق اوسع بين الجانبين بقيمة 500 مليون جنيه لتنفيذ اعمال تأهيل مركز القاهرة الدولى للموتمرات.



كما أشار المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب الى ان الشركة قد بدأت بالفعل العمل داخل الموقع بعد ساعات قليلة من اندلاع الحريق فى عام 2015 وتم بالفعل وضع نظام حديث لانذار ومكافحة الحريق وتم اعتماده من الحماية المدنية، لافتاً الى ان الشركة ستتيح كافة المعدات اللازمة لانهاء اعمال التأهيل وفق الخطة الموضوعة حيث ينص الاتفاق على تسليم قاعة نفرتيتى فى مدة اقصاها 6 أشهر وقاعة منقرع 14 شهراً وقاعة خوفو 18 شهرا.