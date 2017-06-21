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بورصة وشركات
عمومية بلتون تناقش القوائم المالية وإبرام عقد معاوضة 16 يوليو
الأربعاء 21 يونيو 2017 01:03 م
بلتون المالية القابضة
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بلتون المالية القابضة
مصطفى طلعت:
دعت شركة بلتون المالية القابضة مساهميها إلى إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير عادية يوم 16 يوليو المقبل.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية العامة العادية ستناقش إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016، كذلك إبرام عقد معاوضة مع شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار لإدارة السيولة النقدية لشركة بلتون المالية القابضة.
وتبحث العمومية إبرام عقود معاوضة مع شركة سفنكس العقارية لشراء كامل الدورين 33 و34 الاداريين الكائنين بمبني النايل سيتي - البرج الشمالي - كورنيش النيل، مع تأجير أجزاء منهم للشركات التابعة.
ومن جانب أخر، تناقش الجمعية العامة غير العادية لبلتون تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة.
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