التباين يسيطر على البورصة وسط أداء جيد للأسهم المتوسطة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



سيطر التباين على إغلاق مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة أمس، لينخفض المؤشر الرئيسى «egx30» بنسبة 0.69 %، ليغلق عند 13415 نقطة، فيما تفوق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70»، على مؤشر الكبار، ليرتفع بنسبة 0.93 % يحقق بها 628 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا «egx100» بنسبة 0.01 % ليغلق عند 1472نقطة.



وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم بنحو 564,5 مليون جنيه، بعد أن تم التداول على أسهم 180شركة مقيدة، ارتفع منها 51 سهما، وتراجعت أسعار 86، ولم تتغير أسعار43 آخرين، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى الشراء بصافى 95.6 و78 مليون جنيه على التوالى، فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب، نحو البيع بصافى 103.5 مليون جنيه.



وتوقع محللون فنيون استمرار التحركات الإيجابية للأسهم الصغيرة، خلال آخر جلستين من شهر رمضان، ليستهدف مؤشرها 631 و640 نقطة، فيما من المرتقب أن يتراجع المؤشر الرئيسى صوب 13350نقطة، ثم 13300بنهاية الأسبوع.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى لأسواق شمال أفريقيا بشركة الكويت الوطنى، إن المؤشر الرئيسى للسوق مرشح لاستمرار التراجع صوب مستويات 13350نقطة خلال جلسة اليوم، وذلك فى إطار الحركة التصحيحية بعد تجاوز المؤشر مستوياته التاريخية أعلى 13600نقطة.



وأوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يخالف تحركات المؤشر الرئيسى، ليصبح مرشحا لمواصلة الصعود صوب 631 نقطة، خلال جلسة اليوم، مدعوما بتحركات إيجابية على سهمى الزيوت المستخلصة، والأهلى للتنمية والاستثمار.



وتابع : «وافق مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية والاستثمار، مؤخراً، على البدء فى التفاوض مع مساهمى شركة »سيجما كابيتال« القابضة للاستثمارات المالية لدراسة الاستحواذ عليها، وذلك من خلال مبادلة أسهم فى رأسمال الأهلى للتنمية والاستثمار، وارتفع السهم 0.79 % إلى 11.4جنيه، بتداولات 1.7مليون جنيه، ويستهدف 11.75جنيه».



وأشار إلى تراجع أداء بعض الأسهم القيادية، على رأسها سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بنسبة 12.5 % ليصل إلى 0.70 قرش للسهم، كما تراجع سهم البنك التجارى بنسبة 0.02 % إلى 81.89جنيه، ولديه مستهدفات بين8 1.25و82جنيها.



كما هبط سهم المجموعة المالية «هيرميس»بنسبة 2.10 % ليغلق عند 24.26 %، ويتحرك بين 23.75و24.5جنيه، فيما ارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 0.66 % إلى 22.96جنيه، ويتحرك بين 22.75 و24.5جنيه، كما ارتفع سهم «جلوبال تليكوم» بنسبة 1.04 % إلى سعر 6.77جنيه، ولديه مستهدفات بين 6.65و6.90جنيه.



وفى السياق ذاته، أكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور»لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى لم يستطع الحفاظ على مكاسب بداية الجلسة، بعد ظهور ضغوط بيعية لجنى الأرباح، والتى تزامنت مع اقتراب إجازات عيد الفطر، لينهى تعاملاته منخفضًا.



وأوضح أن المؤشر تجاوز أسفل مستوى الدعم 13460نقطة، إلا أن قيم التداول جاءت أقل من متوسطها خلال الفترة الحالية، إذ سجلت حوالى 522مليون جنيه، وهى إشارة إيجابية تدل على إحجام المستثمرين عن البيع المكثف فى ظل هذه الأسعار.



وأضاف : «لاتزال النظرة إيجابية للمؤشر، وإن كانت الفترة التصحيحية الحالية قد تمتد إلى مستوى الدعم التالى عند 13250نقطة، والتى نتوقع تمكن المؤشر من الارتداد لأعلى قبل أو عند هذه المستويات، ليعود المؤشر للارتفاع من جديد نحو مستويات المقاومة 13500نقطة، ثم مستوى 13700نقطة».



وعلى صعيد المؤشر السبعينى، لفت إلى أنه من مواصلة الارتفاع خلال تعاملات أمس، رابحا 5 نقاط ليتمكن من تأكيد تجاوز 620 نقطة، بعد انتقال السيولة (وخاصًة من الأفراد) من الأسهم القيادية إلى الأسهم المتوسطة، لذا يتوقع استمرار الارتفاع نحو مستوى المقاومة التالى، عند 640 نقطة، ثم 650 نقطة، فى حين أصبح مستوى 615 نقطة هو مستوى الدعم للمؤشر.

