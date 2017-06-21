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عبقرية خالد (13).. يحسن السلام كما يحسن القتال
الأربعاء 21 يونيو 2017 11:35 ص
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على أن أهم ما يلفت الأستاذ العقاد النظر إليه، أن خالدًا أعطى الدعوة حقها كما أعطى القتال حقه فى كل معركة اقتضتها الأحوال.
وكان إذا لقى العرب زكى فيهم نخوة العروبة بقوله: «ويحكم ! أأنتم عرب؟ فما تنقمون من العرب ؟»، وإذا لقى العجم قال لهم: «ماذا تنقمون من العدل والإنصاف ؟»، وأحكم الصلح كما أحكم الحرب، فكان عهده مع أهل الحيرة نموذجًا للعهود من قبيله، وكان يصالح المستسلمين صلح من يعنى كل حرف يخطه بيمينه فلا يزيد ولا ينقص. قال فى عهد أهل الحيرة: «هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد.. نقباء أهل الحيرة ورضى بذلك أهل الحيرة: عاهدهم على مائة وتسعين ألف درهم تقبل فى كل سنة جزاء على أيديهم فى الدنيا، رهبانهم وقسسهم إلاّ من كان منهم على غير ذى يد حبيسًا عن الدنيا تاركًا لها. وعلى المنعة، وإن لم يمنعهم فلا شىء عليهم حتى يمنعهم. وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة»... وكانت كتابة هذا العهد فى شهر ربيع الأول سنة اثنتى عشرة هجرية.
رفقه بالسواد والعمال والمظاليم
وعلى قدر سطوت بمحاربيه، كانت رعايته ورفقه- فيما يورد الأستاذ العقاد ـ بالمظاليم الخالدين من العمال وزراع البلاد، فللمرة الأولى فى بابل ونينوى يرى فلاحو السواد حاكمًا يحفظ لهم غلاتهم وينصفهم من دهاقينهم أو مستغليهم، ويستمع إلى شكاية الضعيف من القوى، وينصف المظلوم من الظالم على سنة العدل والمساواة والأمان، وبلغ من رفق الحكم الجديد برعاياه من المسلمين وغير المسلمين، أنه تكفل بالعبد إذا تحرر، وبالغنى إذا افتقر واحتاج، وبالمعول إذا انقطع عائلوه، وقد دل على ذلك كتابٌ طويل لخالد أورد الأستاذ العقاد نصه.
وكما اتفقت هذه الرعاية مع مبادئ وقيم الإسلام، فإنها فصلت فى الديار الفارسية بين السادة وبين العامة والسواد، حتى صارت العامة ترى أنه لا ناقة لهم ولا جمل ولا مصلحة فى الحروب التى يديرها السادة مع المسلمين.
ملامة الخليفة لخالد على حجته وتركه جيشه بغير إذن
بعد واقعة القراض التى كانت آخر أعمال خالد الكبار فى العراق، وتطهيره جوف الصحراء من الأعداء الذين تجمعوا عند «دومة الجندل»، دفعه الحنين للحج إلى بيت الله الحرام، فانتهز فرصة مواتية ليؤدى قضاء الشكر فى موسم الحج بأداء الفريضة فى موعدها، فقام برحلة خاطفة لم يعلم بها أحدٌ حتى الخليفة نفسه الذى كان على الحج فى ذلك العام، حج فيها إلى بيت الله وعاد إلى مقر قيادته ليواصل جهاده.
ولا يتفق الأستاذ العقاد هنا مع من تقولوا أن مغامرات خالد دالة على فرط ثقته بنفسه، لينبه إلى أن الواقعة تدل من جانبها الآخر على ثقة خالد بغيره فضلا عن ثقته بنفسه، بتقديره أن معه بالجيش من الكفاية إذا جد طارق أو خطر فى غيبته، وكفى بذلك مثالاً: المثنى رائده المقدام، والقعقاع الفارس المغوار والصاحب القديم وموضع الثقة الحميم.
فى حرب الروم
علم الخليفة الصديق بحجة خالد وظرفها، فجاءه منه ملام، خالطه الإعجاب، والتكليف بنجدة المسلمين فى الشام، ومحاربة الروم.
وفى كتابنا عن أبى عبيدة بن الجراح، أوردت أنه فى أوائل العام الثالث عشر للهجرة بشهر صفر الموافق أبريل 634 م، عقد الصديق للخروج إلى الشام أربعة ألوية وحدد لكل منها وجهته بالشام، كان أولها خروجًا إلى الشام ـ اللواء الذى عقده ليزيد بن أبى سفيان، وخرج فى نحو سبعة آلاف، ووجهته دمشق. وخرج عمرو بن العاص على رأس جيش يربو على ذلك قليلاً، ووجهته فلسطين. ثم سير أبا عبيدة بن الجراح على رأس خمسة آلاف أو ستة آلاف إلى «الجابية»، وهى قرية من أعمال دمشق، ووجهته حمص، وسير شرحبيل بن حسنة فى نحو ستة آلاف أو سبعة آلاف إلى وادى الأردن.
والغالب على الظن فى تعيين طرق مسيرات هذه الجيوش ووجهاتها، مراعاة توفير الماء والكلأ من ناحية، وتشتيت جموع الروم من ناحية أخرى وتوزيع أغراضها حتى لا تجتمع علىغرض أو موضع واحد، وقد يكون داخلاً فى الاعتبار اتخاذ الحيطة حتى لا يؤتى المسلمون من خلفهم، وضمان أن يكون فى الباقين مدد لمن عساه يُحصر أو يُحاصر منها، فيكون كل جيش من الجيوش الأربعة مددا لمن يحتاج إلى مددً من الجيوش الأخرى، وربما كان ذلك درسًا مستفادًا مما حدث مع خالد بن سعيد ابن العاص.
وقلت فى ذلك الكتاب إن بعض الرواة، ومنهم الواقدى فى فتوح الشام، ذكروا أن الخليفة كان قد وجه الأمراء حين خرجوا، إلى أنهم إذا اجتمعوا فأميرهم أبو عبيدة، وهو ما يؤيده مكانة وسابقة أبى عبيدة فى الإسلام، وتقدير الصديق له ومعرفته ببلائه السابق وبمناقبه. وهذا الترجيح الذى نميل إليه لا ينفيه أو يتعارض معه ما نقله الرواة من حديث خالد بن الوليد للأمراء يوم اليرموك وما تضمنه من دعوة إلى الاجتماع على قيادة واحدة، فقد كان ذلك أقرب لما يسمى «تنظيم التعاون» فى المصطلحات العسكرية الحديثة.
ويجتمع الرواة والمؤرخون، على أن أبا عبيدة أقام بمن معه بالجابية، وهى قرية من أعمال دمشق، وأقام يزيد بن أبى سفيان بالبلقاء، وهى كورة من أعمال دمشق، وأقام شرحبيل بن حسنة بوادى الأردن على مرتفع قريب من طبرية، وأقام عمرو بن العاص بالَعَربة، وهى موضع فى فلسطين، بينما كان عكرمة بن أبى جهل الذى أُرسِل مَددًا لخالد بن سعيد بن العاص حين حُصر، قد أقام بمن معه بعد مداورة ناجحة على الحدود بين الجزيرة والشام ليكون درءًا للمسلمين.
وكان الروم قد دخل فى روعهم ـ قبل وصول الجيوش الأربعة إلى الشام، أن العرب أضعف من أن يشغلوا أنفسهم بحرب دولتين عظيمتين: الفرس والرومان، ورسخ لديهم أن ما أصابهم من هزيمة وفرار خالد بن سعيد بن العاص، سيصرفهم عن معاودة التعرض لهم فى الشام..
فلما جاءتهم الأنباء بتوالى وصول الجيوش الأربعة، انتفضوا وطفقوا يتجمعون ويتهيأون لقتالهم، فدفعوا قبالة كل جيش بما يفوقه عددًا وعدة، ودارت بين الطرفين مناوشات تراوحت النتائج فيها، واستشهد فى إحداها بمرج الصفر قرب الجولان خالد بن سعيد بن العاص وقيل بل نجله، ونمى إلى علم أمراء الأجناد بالشام، أن القيصر يستعد لهم بجيش كبير فى أنطاكية وجيش آخر فى جوار بيت المقدس، وبلغت عدة الجيش الأول على تقدير بعض المؤرخين مائتين وأربعين ألفًا، وعدة الجيش الثانى سبعين ألفًا، وهى أرقام قد لا تخلو من المبالغة، ولكن على أى التقديرات فإن ما حشده الروم، يورى بأن حشدهم يربو على ثلاثة أضعاف جيوش العرب الأربعة، ومن ثم تشاور القادة الأربعة فيما يفعلون قبل أن يجتمع جيشا الرومان، فأشار عمرو بن العاص بأن يتجمعوا فإنهم إن اجتمعوا لن يُغْلبوا من قلة، وأنهم إن تفرقوا فقد لا تنهض كل فرقة منهم بمن فى مواجهتها لكثرة عدوهم، وجاء جواب الصديق معززًا هذا الرأى، فكتب أبو بكر إلى الأمراء: «اجتمعوا فتكونوا عسكرًا واحًدا والقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين، فإن مثلكم لا يؤتى من قلة، وإنما يؤتى العشرة آلاف والزيادة إذا أتوا من تلقاء الذنوب، فاحترسوا منها، واجتمعوا باليرموك متساندين وليصلْ كل واحد منكم بأصحابه».
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