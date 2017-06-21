النساجون الشرقيون تنقل ملكية 6.5 مليون سهم تخص تابعة

النساجون الشرقيون

مصطفى طلعت:



أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد نقل ملكية عدد 6.5 مليون سهم من شركة "Oriental Weavers USA" وهى إحدى الشركات التابعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد والمملوكة بنسبة 100%.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل ملكية الأسهم بسعر معادل لقيمة تكلفة الاقتناء 6.54 جنيه للسهم الواحد بعد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1 جنيه الي 5 جنيهات وذلك في 27 يناير 2015.



وأوضحت الشركة بأن عملية نقل الملكية تأتي من أجل السير في إجراءات أعدام أسهم الخزينة وتخفيض رأس المال المصدر من 450 مليون جنيه الي 443 مليون جنيه، بالقيمة الاسمية لأسهم الخزينة "6.5 مليون جنيه" .