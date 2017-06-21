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بورصة وشركات
مصر الجديدة توقع عقد تأجير تمويلي بـ100 مليون جنيه
الأربعاء 21 يونيو 2017 11:16 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
وقعت مصر الجديدة للإسكان والتعمير عقد تأجير تمويلي بقيمة 100 مليون جنيه مع شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد مخصصة لتمويل مشروع محطة لمعالجة الثلاثية وشبكة الصرف الصحي بمدينة نيوهليوبوليس.
من ناحية أخرى، وقعت الشركة عقد تمويل مع شركة الأولى للتأجير التمويلي وبنك مصر للحصول على 500 مليون جنيه لتنفيذ توسعات مشروع هليوبوليس الجديدة.
ويبلغ رأسمال مصر الجديدة للإسكان والتعمير 111.25 مليون جنيه، موزعا على 111.25 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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