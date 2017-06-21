EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
حركة موانئ البحر الأحمر الأربعاء 21 مايو
الأربعاء 21 يونيو 2017 11:03 ص
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر:
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى القاهرة ، عمان ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 2278 و 122 شاحنة و 31 شاحنة عفش و 133 سيارة كما تغادر اربع سفن و هى القاهرة ، مسرة ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 170 راكب و 106 شاحنة بضائع و 3 سيارة .
بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى القاهرة ، مسرة ، غزالة و على متنهم 2500 راكب و 50 شاحنة و 24 شاحنة عفش و 222 سيارة و غادرت السفينتين القاهرة و عمان و على متنهم 58 راكب و 32 شاحنة بضائع و 4 سيارة .
على جانب اخر يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 10 راكب و 2 سيارة بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض و على متنها 1176 راكب و 97 سيارة .
و فى نفس السياق يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين كوين نفرتيتى و سينا و على متنهم 1061 راكب منهم 43 معتمر و 1 باص عمرة و 2 براد و 2 تريلا و 133 سيارة.
بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين كوين نفرتيتى و سينا و على متنهم 777 راكب و 10 براد و 73 سيارة و غادرت السفينتين كوين نفرتيتى و سينا و على متنهم 82 راكب و 23 براد و 13 تريلا .
الموانئ المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا