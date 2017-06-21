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نقل وملاحة
جهة سيادية تورد معدات بـ45 مليون دولار لتطوير السكة الحديد
الأربعاء 21 يونيو 2017 10:52 ص
هيئة السكك الحديدية
أخر الأخبار
هيئة السكك الحديدية
مدحت إسماعيل:
قال مصدر حكومى، إن جهة سيادية ستتولى خلال الفترة المقبلة توريد معدات جديدة لتطوير خطوط السكك الحديدية بقيمة 45 مليون دولار لشركتى «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية»، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراى»، التابعتين للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن وزير النقل، هشام عرفات، عرض على رئيس الجمهورية احتياجات هيئة السكة الحديد من معدات، لإعادة تأهيل البنية الأساسية، وفقاً للجدول الزمنى المحدد، بنحو 30 شهرًا.
وتراهن وزارة النقل على تقليص خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية بما يساهم فى استيعاب كميات أكبر من نقل البضائع المختلفة، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للرحلة، ومن ثم تقليل مصروفات الهيئة من السولار وغيرها من مكونات التشغيل.
وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل أو هيئة السكة الحديد ليس لديها القدرة على شراء معدات حاليًا، لا سيما أن وزارة المالية استقطعت 6 مليارات جنيه، من إجمالى 9 مليارات، كانت الهيئة طلبت توفيرها خلال العام المالى الجديد 2018/2017 لافتاً إلى أنه من المتوقع أن توفر الجهة السيادية المعدات خلال أيام قليلة.
وأوضح ان المعدات الجديدة ستساهم فى رفع كفاءة وتطوير 80.25 كيلومتر من السكك الحديدية شهريًا، مقابل 13 كيلومتر فى الوقت الحالى، ويصل إجمالى الخطوط إلى 1200 كيلومتر.
السكك الحديدية
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