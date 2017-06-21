القلق يسيطر على المستخلصين بسبب المسئولية الجنائية

الجمارك المصرية

معتز محمود:



اعترض عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية على مطالبة المصلحة لهم بالتوقيع على إقرار المسئولية الجنائية على المستندات الخاصة بالشحنة، والمذيل فى دليل الإفراج الجمركى الموحد.



وأبدى عدد من المستخلصين تخوفه من استمرار العمل بهذا الإقرار الذى يحمل المستخلص مسئولية لا شأن له بها عن المستندات التى يتسلمها من العميل ولا يصنعها بنفسه.



وأكد مبروك شلتوت، عضو لجنة تسيير أعمال شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك مبالغة من مصلحة الجمارك فى التكرار «على حد وصفه» فى طلب التوقيعات والإقرارات من المستخلص بصحة المستندات المقدمة.



وأضاف شلتوت أنه يتم طلب التوقيع على الإقرارات فى أكثر من مرحلة من خطوات الإفراج الجمركى، مشيرا إلى أن البيان الجمركى المحتوى على كل المستندات خلال كل المراحل موقع عليه توقيع شامل من المستخلص بصحة المستندات، ورغم ذلك يتم طلب التوقيع فى كل مرحلة.



وشدّد عضو لجنة تسيير أعمال شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن هذا الإصرار يخلق جوًّا من التشكك والريبة، كما أنه يقيد المستخلص فى الحركة.



وتابع: لذا نرى ضرورة إعادة صياغة تعريف المستخلص بالقانون الجمركى بأنه ذات الشخص المنوط به إتمام الإجراءات التخليص بصفته وكيلا عن صاحب الشأن، وممثل قانونى له مما يستلزم مساواة المستخلص الجمركى بالمحامى تجاه الموكل.



وأشار شلتوت إلى أنه يجب تعميم نموذج توكيل رسمى عام مخصص لأعمال التخليص فى الشهر العقارى أسوة بالنموذج المعمم للمحامين فى فروع الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.



وأبدى عدد من أعضاء شعبة المستخلصين بغرفة تجارة الإسكندرية خلال اجتماع لهم تخوفهم من التوقيع على إقرار المسئولية الجنائية على المستندات الخاصة للشحنة، والمذيل فى دليل الإفراج الجمركى الموحد.



وأشار بعض المستخلصين إلى أنهم لن يقوموا بالتوقيع على المستندات حتى لو انتظرت الرسائل مدة طويلة، لافتين إلى أن بعض المستخلصين الصغار يضطرون للتوقيع فى بعض الأحيان لسرعة إنهاء الرسائل والحصول على مستحقاتهم، غير مبالين بنتائج هذا التوقيع عليهم فى المستقبل.



كما أبدى البعض رفضه من الأساس لمبدأ التوقيع على المستندات الخاصة بالشحنات محل الإجراءات كون المستخلصين ليسوا ملاك تلك الشحنات، وغير مسئولين عن طريقة إعدادها وإصدارها قبل الوصول إليهم.



من جانبه، أكد مصطفى السيسى، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، أن هناك أخطاء يرتكبها بعض المستخلصين وتؤثر عليهم، لافتًا إلى أنه لا يجب التوقيع على المستندات التى تخص العميل أو شحنته.



وأضاف السيسى أن بعض المستخلصين يقومون بالتوقيع على مسئولياتهم على التحفظ خارج الدائرة الجمركية، ما يترتب عليه آثار قانونية تقع عليهم فيما بعد.

