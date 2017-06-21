البدري يحمل الحكم مسئولية الهزيمة أمام الوداد

حسام البدري

علي المصري:



قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المجموعة الرابعه لدور الستة عشر "المجموعات"، لدوري أبطال إفريقيا، والتي يأتي علي رأسها الأهلي، أصبحت متشابكة وصعبة للغاية، بعد خسارة الفريق أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الرابعة.



وأوضح المدير الفني للأهلي، أن اللقاء كان تكتيكيـًا بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن الأهلي لعب بتحفظ في الشوط الأول، لكنه تمكن من صنع أكثر من هجمة وتهديد مرمى الوداد.



وأضاف البدري، أن الهدف الأول للوداد، والذي يعد نقطة تحـوّل المباراة، جاء من خطأ تحكيمي واضح، لافتـًا إلى أن الفريق كثّـف هجومه لتسجيل هدف التعادل، لكن شباك شريف إكرامي حارس الفريق، استقبلت الهدف الثاني من خطأ في التمركز الدفاعي، وهو أمر وارد في كرة القدم.



وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن المباراتين المقبلتين للفريق في البطولة أصبحتا في غاية الصعوبة، وأن الفريق سيسعى للفوز بهما لحسم تأهله إلى دور الثمانية.



وشدد البدري، على أن قراره بعدم حضور المؤتمر الصحفي في تواجد قناة "Bein Sport"، أتي لكونه يحافظ على قرار الدولة المصرية، مضيفـًا أنه يتمنى أن يتفهم الجميع قراره.