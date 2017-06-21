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رياضة
عقب الهزيمة من الوداد.. الأهلي يعود للقاهرة مساء اليوم
الأربعاء 21 يونيو 2017 05:35 ص
الأهلي في المغرب
أخر الأخبار
الأهلي في المغرب
علي المصري
تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للقاهرة في السابعة والنصف، مساء الأربعاء، عقب الهزيمة أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة، من دور الستة عشر "المجموعات"، لدوري أبطال أفريقيا.
وتغادر البعثة مطار الدار البيضاء في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت المغرب، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تتناول البعثة طعام الإفطار على متن الطائرة، قبل هبوطها بعدة دقائق.
ورغم الهزيمة يظل الأهلي مؤقتا علي قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بسبع نقاط، لحين إقامة لقاء القطن الكاميروني "الأخير بدون رصيد من النقاط"، مع زاناكو الزامبي "الثاني بسبع نقاط"، فيما رفع الوداد رصيده للنقطة السادسة، وظل في المركز الثالث.
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