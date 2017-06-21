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رياضة
الأهلي يمنح الوداد قبلة الحياة ويهديه 3 نقاط غالية
الأربعاء 21 يونيو 2017 03:37 ص
الأهلي والوداد البيضاوي المغربي
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الأهلي والوداد البيضاوي المغربي
علي المصري
منح الأهلي مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، قبلة الحياة، وأنعش حظوظه في التأهل، بعدما خسر أمامه بهدفين نظيفين، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة، ضمن دور الستة عشر "المجموعات" لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب "المركب الرياضي – محمد الخامس"، بالدار البيضاء، وأدارها الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف.
وبمشاركته في اللقاء، أصبح حسام عاشور قائد الأهلي، أكثر لاعب افريقي يخوض مباريات بدوري أبطال أفريقيا، إّذ كانت مباراة اليوم هي رقم 111 في تاريخه مع القلعة الحمراء، في المحافل الأفريقية.
ولم يشهد الشوط الأول من اللقاء، أي خطورة تذكر علي المرميين، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، ولم يستغل خلاله أصحاب الأرض والجمهور، حماسة الجماهير المؤازرة، لتحسين موقفهم في المجموعة، فيما خرج الأهلي بالنصف الأول من اللقاء بما يريد، نظرا لخبرات لاعبيه الكبيرة في المحافل الأفريقية.
ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 48، استغل الكونغولي فابريس أوندوما، كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الأهلي، لينقض عليها ثم يرسلها من فوق شريف إكرامي حارس الأهلي، لتسكن مرماه، معلناً تقدم الوداد بهدف نظيف، وهو أول هدف يدخل شباك الأهلي في 6 مباريات خاضها في المسابقة.
وعقب الهدف، شهد اللقاء هدوءا تاما من جانب الأهلي، وغياب لأي ردة فعل تجاه تقدم الوداد، فيما كثف الفريق المغربي من هجماته، أملاً في تسجيل هدف ثان يقتل به اللقاء، ويحقق به الفوز الثاني له في المجموعة.
وتحقق لأصحاب الأرض والجمهور ما أرادوا، بعدما تمكن البديل وليد الكارتي في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 78، عندما وضع الكرة العرضية المتقنة عقب مجهود فردي من محمد أوناجم، بسهولة في مرمي شريف إكرامي، معلنا الهدف الثاني في اللقاء.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق الحكم الجزائري صافرته، معلناً تحقيق الوداد فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على الأهلي، وهو الفوز الأول للوداد علي الأهلي في تاريخ لقاءاتهما، ليعود الفريق المغربي للمنافسة بقوة على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
واشتعلت المجموعة الرابعة، عقب تلك النتيجة، إذ تجمد رصيد الأهلي عند سبع نقاط، وظل علي قمة المجموعة مؤقتا، لحين إقامة لقاء القطن الكاميروني "الأخير بدون رصيد من النقاط"، مع زاناكو الزامبي "الثاني بسبع نقاط"، فيما رفع الوداد رصيده للنقطة السادسة، وظل في المركز الثالث.
النادي الأهلي
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