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رياضة
3 قرارات لاجتماع الأندية مع أبوريدة
الأربعاء 21 يونيو 2017 01:55 ص
أبوريدة يجتمع مع رؤساء الأندية
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أبوريدة يجتمع مع رؤساء الأندية
علي المصري
أسفر اجتماع رؤساء أندية الدوري المصري الممتاز، الذي أقيم مع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الانتهاء من حفل تكريمه بأحد فنادق التجمع الخامس، لاحتفاظه بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، للموسم الثالث علي التوالي، عن ثلاثة قرارات.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع الذي انتهي منذ قليل، على طلبات الأندية بقيد 30 لاعبًا بدلاً من 25 بداية من الموسم الجديد، وتم الرضوخ لطلبات الأندية التي كانت ترغب في الاستمرار بالنظام القديم المعمول به، وهو قيد 30 لاعبًا، بعدما كان اتحاد الكرة، قد أقر في اجتماعه السابق قيد 25 لاعبًا في الموسم الجديد، قبل أن يتم العدول عن هذا القرار، إذ اشتكي أكثر من ناد بعد تغيير نظام القائمة.
واستقر مسئولو أندية الدوري الممتاز، على تأجيل تشكيل رابطة الأندية المحترفة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ليقام في شركة مصر المقاصة، إذ اتفقت على اقتراح الأندية لبعض الأسماء التي ترغب في رئاسة رابطة الأندية، وتحديد أعضائها، وترددت بعض الأسماء لرئاسة اللجنة، بينهم سمير زاهر والدهشوري حرب، والذي سبق لهما تولي رئاسة اتحاد الكرة، وكذلك محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن أبوريدة، أن مجلس الجبلاية قرر رسميًّا تسليم النادي الأهلي درع مسابقة الدوري الممتاز في مباراة إنبي المقبلة، التي ستقام السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
وتراجع مسئولو اتحاد الكرة، عن قرار تسليم الأهلي درع المسابقة في مباراة المصري، خوفًا من حدوث أزمات تفسد احتفالية تسليم الدرع، ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع بين مسئولي الجبلاية، ونظرائهم بالشركة الراعية، من أجل الاتفاق على آليات تنظيم الاحتفالية.
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