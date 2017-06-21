الأمن السودانى يحاول الاعتداء على لاعبي سموحة

الأمن السودانى يعتدي على فريق سموحة بعد خسارته أمام الهلال

علي المصري



ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴوﺩﺍﻧﻲ ﺍلاﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺒﻲ فريق الكرة الأول بنادي سموحة، ﻋﻘب انتهاء مباراته أمام الهلال الأبيض السوداني، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة، من دور الستة عشر "المجموعات"، بكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، والتي خسرها الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.



شهدت المباراة إدارة تحكيمية سيئة من طاقم التحكيم الإيفواري بقيادة أبو كوليبالي، وعقب المباراة حدثت ﻣﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﻟﻔظﻴﺔ ﺑﻴن ﺍلفريقين، وتدخَّل رجال الأمن السودانى، وحاولوا الاعتداء على لاعبى سموحة.