قوات الجيش الثالث تضبط 26 جوالًا من البانجو المخدر

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من ضبط فردين من العناصر التكفيرية، وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بوسط سيناء، فضلاً عن ضبط (26) جوالًا من نبات البانجو المخدِّر تزِنُ حوالى (1230) كجم بخليج السويس.



