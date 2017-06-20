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بورصة وشركات
البورصات العربية تحقق خسائر بقيادة السعودية والدوحة
الثلاثاء 20 يونيو 2017 09:24 م
خسائر أسعار البترول
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خسائر أسعار البترول
خالد بدر الدين
تعرضت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء لخسائر واضحة بقيادة السعودية بسبب استمرار تراجع أسعار البترول برغم تزايد الآمال بانضمام المملكة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنهاية عام 2018 مما سيؤدى إلى جذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارت إليها بينما هبطت بورصة الدوحة لليوم الثالث مع استمرار مقاطعة 4 دول عربية لها منذ 5 من الشهر الجارى.
وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.5 % ليرتد إلى 8934 نقطة لينزل مؤشرها عند أدنى مستوياته منذ يناير 2016 بسبب العقوبات من الدول العربية مع تسجيل البنوك و الشركات المرتبطة بالسلع الأولية أداء سيئا في ظل بقاء خام القياس العالمي مزيج برنت قرب أدنى مستوياته منذ بداية العام.
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هبط بحوالى 1.3 % فى تعاملات متواضعة ليصل إلى 6953 نقطة بينما انحفض مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.8 % ليسجل 4456 نقطة.
وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.7 % ليصل 13416 نقطة بقيادة سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام الذى هوى بحوالى 15 % بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح وكان الأكثر تداولا في السوق وكذلك مؤشر بورصة الكويت تراجع بنفس النسبة ليسجل 6783 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.5 % ليصل إلى 5195 نقطة.
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 3452 نقطة فى حين كان مؤشر بورصة البحرين الوحيد الذى حقق مكاسب اليوم بارتفاعه بنسبة بسيطة بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 1319 نقطة.
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