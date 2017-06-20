روساتوم الروسية: المحطات النووية تعد ضمن الطاقات الخضراء

المحطة النووية

عمر سالم



قال كيريل كماروف، نائب رئيس شركة روساتوم الحكومية الروسية: إن الطاقة النووية تعد من الطاقات الخضراء، كما أنها ليست ضد الإنسانية؛ لأنها تتمتع حاليا بمزايا أبرزها الأطول عمرا والأقل تكلفة، وتتسم بعوامل أمان شديدة.



وأضاف كماروف خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أن عددا من الدول تقدمت بطلب لروسيا لإنشاء محطات نووية، وهذا الأمر مهم للغاية بالنسبة للشركة، لافتا إلى أن الأخطاء النووية انتهت وتم نسيانها الأبد.



وأشار إلى أنه لا يمكن للطاقة المتجددة أن تغطي كل استهلاك العالم، كما أن الشبكات لا تستوعب تخزين الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون هناك معادلة عاقلة تشمل كل مصادر الطاقة بحد أقصى ٤٠٪ الطاقة المتجددة والباقي موزع إلى باقي الطاقات وأبرزها الطاقة النووية.



وأوضح كماروف أن الشركة تلقت طلبات لبيع الوقود النووي لمحطات تم تنفيذها بواسطة الشركات الأخرى، وليست روساتوم، وهو ما يدعم إمكانية دخول روساتوم فى استثمار بالوقود النووي.