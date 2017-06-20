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سيـــاســة
رئيس الأركان يلتقى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية
الثلاثاء 20 يونيو 2017 08:30 م
رئيس الأركان 99
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رئيس الأركان 99
بدور إبراهيم
التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والمعهد الفني للقوات المسلحة، وشاركهم تناول الإفطار.
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى راية مصر عالية خفاقة.
ونقل الفريق محمود حجازي تحيات وتقدير الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وهنئهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد الفريق محمود حجازي، أن القوات المسلحة مستمرة في تطوير العملية التعليمية على أسس علمية بهدف تنمية المهارات المطلوبة، لبناء الشخصية العسكرية لطلبة اليوم وضباط المستقبل، وتخريج أجيال من العلماء والمبتكرين القادرين على نيل أعلى الدرجات العلمية، حتى تتبوأ مصر والقوات المسلحة مكانتها التي تستحقها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأوصى حجازي الطلبة بضرورة الإلمام بمبادىء العلم التخصصي الدقيق، وكافة مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي، الذي يحقق الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانات والقدرات، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى الطالب المقاتل بالانضباط الذاتي، والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية، والقدرات العلمية والقدرة على العمل الجماعي والاحترام المتبادل وتعظيم السلوك القويم، منوهاً إلى ضرورة أن يكون طلبة الكليات على وعي بكافة المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن، والإستعداد الدائم للتضحية لمواجهة هذة التحديات، حتى تنهض مصر بسواعد أبناءها الشرفاء.
وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية، في الإعداد والتأهيل العسكري والعلمي للطلبة الدارسين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للحفاظ على قدرة وكفاءة القوات المسلحة، للوفاء بالمهام المكلفة بها لحماية ركائز الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مديري الكليات والمعاهد العسكرية.
القوات المسلحة
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