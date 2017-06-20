عبد العال يطالب الحكومة بخطة لتداول الأموال السائلة

علي عبد العال البرلمان

ياسمين فواز



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون غسيل الأموال غير كافٍ لمعالجة أزمة السيولة بمصر، مطالبًا بتفعيل أدوات تشريعية أخرى، وتقديم وزارة المالية ووزارة التخطيط خطة لتداول الأموال السائلة، مع وجود وقفه قوية للسوق الموازية، مستطردًا: "آن الأوان لمساعدة الناس ومن حق أى مواطن أن يكسب بطريقة منظمة وقانونية ومشروعة".



وأكد أن التعامل بالأموال السائلة "كارثية" ويجب التحول منها إلى نظام بطاقة الائتمان، مضيفًا أنه لا يمكن أن يحدث فى أي دولة فى العالم أن نجد مواطنًا يدخل البنك بـ20 مليونًا و30 مليون جنيه، مؤكدًا أنه لابد من مسائلة من يمتلكون الملايين وليس لهم وظيفة، متابعًا: "قمنا بغلق هذا الجزء فى قانون الجمعيات ونريد غلق هذا الباب أيضا".