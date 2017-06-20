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بنـــوك
المركزي يطرح عطاء ودائع متغيرة العائد
الثلاثاء 20 يونيو 2017 07:44 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
هبة محمد
لم يطرح البنك المركزي العطاء الدوري للودائع المربوطة ثابتة العائد والذي يتم تدشينه يوم الثلاثاء من كل أسبوع، فيما دشن عطاء الودائع المربوطة متغيرة العائد الذي يتم تنظيمه كل أربعاء.
تأتي تلك الخطوة بعد طرح البنك أقل قيمة لعطاء الودائع ثابتة العائد منذ تطبيق قرار تعويم الجنيه بواقع 5 مليار جنيه على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه دشن عطاء الودائع متغيرة العائد بقيمة 15 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه في المزاد الماضي، وتراجع متوسط العائد 1.66%، ليسجل 19.229%، وانخفض أعلى عائد 1.5% إلى 19.45%، كما تراجع أقل عائد للعطاء 1.4% إلى 19%.
وقدمت البنوك سيولة بقيمة 17.133 مليار جنيه عبر 32 طلباً، قبلها البنك المركزي كاملةً.
وطلب البنك المركزي أعلى قيمة للودائع متغيرة العائد فى 8 نوفمبر الماضي، بقيمة 80 مليار جنيه، كما قبل 50 مليار جنيه سيولة من البنوك عبر تلك الآلية أول أيام تطبيق قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر لتصل إجمالي قيمة الودائع المربوطة متغيرة العائد التي طرحها المركزي إلى 995 مليار جنيه لتلك الآلية منذ تطبيقها.
وآلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
البنك المركزى
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