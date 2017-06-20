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طاقة
روساتوم : سنزود محطة الضبعة بالوقود النووي لمدة 60 عاما
الثلاثاء 20 يونيو 2017 07:27 م
المحطة النووية
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المحطة النووية
كماروف : مناقشات المشروع بمراحلها النهائية
موسكو - عمر سالم
قال كيريل كماروف نائب رئيس شركة روساتوم الروسية، إن الشركة ستقوم بتوريد الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية لمدة 60 عاما.
وأضاف كماروف خلال كلمته فى اليوم الثانى لمؤتمر أتوم اكسبو التاسع، إن الشركة بدأت مفاوضات مع مصر منذ نحو عامين، وجرى خلال المفاوضات مناقشة كيفية التخلص من الوقود المستنفذ بالمشروع النووي.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مناقشة أغلب عقود المشروع، ولكن الجانب المصري يريد توقيع جميع العقود في آن واحد.
وتابع :"أؤكد أن المناقشات فى مراحلها النهائية.. لكننا لن نعلن عن موعد توقيع العقد النهائي .. ونقدر التأخير الذي حدث فى توقيع المشروع الذى يعد الأول من نوعه فى مصر" .
روسيا
محطة الضبعة
الضبعة النووية
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