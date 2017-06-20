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رياضة
لجنة التظلمات باتحاد الكرة: حكم إعادة المباراة ملزم
الثلاثاء 20 يونيو 2017 05:49 م
الزمالك المقاصة 99
أخر الأخبار
الزمالك المقاصة 99
على المصرى
قال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إن حكم محكمة القضاء الإداري، الخاص بإعادة مباراة مصر المقاصة والزمالك، ملزم مالم يطعن عليه الاتحاد.
وأوضح الشوربجى أن الحكم لا يعد تدخلًا حكوميًا، لأن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، تؤكد أنه لابد من احترام النظام العام في كل بلد، والسيادة لقانون الدولة.
وأضاف رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية: "انتهى عمل اللجنة في تلك القضية بعد حكم المحكمة، ولم نعد أصحاب قرار الآن، الأمر برمته أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي من حقه الالتزام به وإعادة المباراة، أو الطعن عليه".
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