إيركايرو تعلن تدشين خط جديد بين أرمينيا والغردقة

شركة إير كايرو

هاجر عمران



أكد ياسر الرملي، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، عن تدشين خط جديد بين مدينة يريفين بأرمينيا والغردقة، كما وصلت صباح اليوم مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الشركة المنتظمة رقم 998 SM من مدينة يريفين بأرمينيا إلى الغردقة، وعلى متنها 135 سائحًا.



وأضاف الرملي، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت في إطار إستراتجية التوسع بشبكة الشركة في أوروبا.



وتعد يريفين الوجهة رقم 31 في شبكة خطوط "أير كايرو"، والتى تسير 45 رحلة منتظمة من 16 مدينة أوروبية، بالإضافة إلى 20 رحلة شارتر أسبوعيًا إلى مطارات الجذب السياحى بمصر.