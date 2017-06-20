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اقتصاد وأسواق
المالية: استثناء الجهات البحثية من مشروع قانون الصناديق الخاصة
الثلاثاء 20 يونيو 2017 05:00 م
عمرو الجارحى وزير المالية
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الوزير في مؤتمر اليورومني
ياسمين فواز
أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، عن موافقة الحكومة على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات البحثية والعلمية من مشروع قانون الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، إنه وفقًا لذلك لن يتم خصم أى نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأضاف: "عند وضع هذا القانون حددنا قواعد لتخصيص نسب من أرصدة هذه الصناديق للخزانة العامة، حيث أن الجهات التى يوجد بصناديقها من صفر إلى 20 مليون جنيه لن يتم خصم أى نسبة منها، ومن 20 إلى 30 مليون تخصص 1%، ومن 30 إلى 50 مليون تخصص نسبة 5%، وفوق الـ100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة".
وزارة المالية
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