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سيــارات
توقعات بتراجع مبيعات السيارات 50% خلال 2017
الثلاثاء 20 يونيو 2017 04:34 م
سيارات 6699999
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سيارات 6699999
أحمد شوقي
سادت حالة من عدم التفاؤل لدى عدد من العاملين والخبراء بقطاع السيارات؛ بخصوص توقعاتهم للمبيعات المرتقبة خلال العام الجاري؛ التي ترواحت تقديراتها بين 100 و150 ألف جنيه؛ وفق بعض التوقعات وهو ما يعني نحو 50% من المبيعات التي تحققت في 2016.
وتوقع اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تسجيل القطاع مبيعات إجمالية تتراوح بين 140 و150 ألف سيارة بنهاية العام الجاري؛ موضحًا أن هذه التوقعات قائمة على رؤية تفاؤلية لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المتبقية من 2017.
وأوضح أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد طفرة في المبيعات؛ ستكون بداية لانطلاقة جديدة خلال 2018؛ التي يتوقع أن تشهد زيادة في المبيعات بما يتراوح بين 15 و20% لتصل لنحو 175 ألف وحدة.
ولفت إلى أن مبيعات الفترة المنقضية من العام الجاري تأثرت بارتفاع الأسعار على نحو غير مقبول من جانب كثير من المستهلكين؛ لأن نسبة الزيادات كانت مرتفعة جدا؛ بسبب عدم ثقة تجار السيارات في استقرار الدولار عند مستوى قريب من 18 جنيها أو استمرار الدولار الجمركي بالقرب من مستوى 16,5 جنيه؛ مما دفعهم إلى رفع الأسعار بطريقة عشوائية.
وأضاف أن المستهلك أصبح في حالة من القلق من المخاطرة بدفع مدخراته أو الاقتراض من القطاع المصرفي لشراء سيارة بسبب ضبابية السوق؛ مما هوى بالمبيعات بنسبة كبيرة.
وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى تسجيل القطاع تراجعًا في المبيعات بنحو 46% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري لتتوقف عند 36,1 ألف وحدة مقابل 66,4 الف خلال الفترة المناظرة من 2016.
وتوقع سمير علام نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل تراجع مبيعات السيارات خلال العام الجاري بنحو 50% لتصل إلى نحو 100 ألف سيارة فقط؛ متوقعا أن تبلغ مبيعات الربع الثاني من 2017 نحو 25 ألف وحدة وهي أرقام تقترب من المسجلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام.
وأضاف أن الربع الأخير من العام قد يشهد تحركا للمبيعات بدافع من المؤشرات الاقتصادية الجيدة واستقرار الدولار؛ موضحا أنه في هذه الحالة ستصل مبيعات 2018 للأرقام المسجلة خلال 2016.
من جانبه؛ توقع اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات عدم تخطي مبيعات العام الجاري 30% من المبيعات المسجلة خلال 2016؛ والبالغة 198,3 ألف سيارة؛ لتصل مبيعات 2017.
وأرجع ذلك إلى الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار السيارات فضلًا عن عدم تعاون القطاع المصرفي في تقديم التسهيلات البنكية وسرعة الحصول على قرض السيارة؛ موضحا أن البنوك تقوم بدور مهم في إنعاش مبيعات السيارات بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه من الصعب أن يقوم الوكيل بدور القطاع المصرفي عبر تمويل عمليات شراء السيارات بنظام التقسيط لأن ذلك سيؤدي لجمود حركة رأس المال وعدم القدرة على استمرار عملية التشغيل؛ عبر تعطيل جزء من رأس المال في صورة قروض.
وأضاف أن كافة أطراف السوق تواجه هذه المشكلة من المصنعين المحليين والمستوردين والتجار.
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