رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة 60 دقيقة

فريق الزمالك 2

على المصرى



تلقت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، إيميل رسمي من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تفيد بالموافقة على تأجيل مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى، المقرر لها غداً الأربعاء، لمدة 60 دقيقة، لتقام في الحادية عشر مساء بتوقيت الجزائر، الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة.



وقال حمادة أنور المدير الإداري للزمالك، إنه تلقى إيميل رسمي، واتصالات رسمية من نادي اتحاد العاصة، بتأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة، بعدما اعترض الزمالك على إقامة المباراة في العاشرة مساء بتوقيت الجزائر، حيث يكون إذان المغرب في الثامنة و10 دقائق.