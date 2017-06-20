وصول 182 سائحًا إيطاليًا لمطروح على متن طائرة شارتر

معتز محمود



أعلن اليوم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، عن وصول بمطار مرسى مطروح الدولى 182 سائحا إيطاليا عبر رحلات الشارتر لهذا العام القادمة من مطار روما بإيطاليا وذلك مع بداية تدفق طائرات الشارتر للموسم السياحى هذا العام على الساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح.



وأضاف محافظ مطروح أن توافد رحلات الشارتر بيعث برسالة طمأنة لجميع السياح بمختلف العالم على حالة الاستقرار التى تشهدها مصر فى تلك المرحلة وأن مصر ستظل واحة الأمن والأمان.



وأشار أبوزيد إلى أن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا فى استقبال السائحين بالورود وتم توزيع دليل المحافظة عليهم لكى يتعرف السائح على أهم المعالم التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.



واعتبر أن محافظة مطروح بها العديد من المقومات والتنوع السياحى التى تتميز بها عن باقى المحافظات مثل سياحة السفارى والشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية التى يجعلها من أهم المقاصد السياحية المهمة بمصرنا الغالية.



وشدد على ضرورة تشجيع وجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عن طريق إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية للترويج لمحافظة مطروح سياحياً مما ينعكس على زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من عواصم دول العالم حتى تحتل مطروح مكانة مميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.