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رياضة
عاجل.. حكم قضائي بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة
الثلاثاء 20 يونيو 2017 04:16 م
الزمالك المقاصة 99
أخر الأخبار
الزمالك المقاصة 99
على المصرى
أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارها النهائي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وحملت رقم 46451 لسنة 71 قضائية، وجاء في القرار قبولها الدعوى التي قدمها مسئولي النادي والمطالبة بإعادة المباراة.
واختصم مسئولو الزمالك في الدعوى، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومدير مديرية الشباب والرياضة، لوقف القرار الصادر من اتحاد الكرة بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.
من جانب آخر، أكد رئيس الزمالك أنه ينتظر إعادة مباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري العام ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الخاص بالمباراة واضح بإعادة اللقاء.
نادي الزمالك
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