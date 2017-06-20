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اتصالات وتكنولوجيا
1.7 مليون عميل جديد لشركات المحمول
الثلاثاء 20 يونيو 2017 03:57 م
شركات المحمول الثلاث
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شركات المحمول الثلاث
محمود جمال :
كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن نمو أعداد مشتركى الهاتف المحمول بالسوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 1.7 مليون مشترك ليصل إلى 99.9 مليون عميل فى مارس مقابل98.2مليون عميل خلال يناير من العام نفسه .
وقالت المؤشرات إن شركة أورنج مصر " موبينيل سابقا " جذبت نحو 200 ألف عميل جديد ليصل بذلك إجمالى عدد عملائها إلى 33.9 مليون عميل مقابل 33.7 مليون عميل، وجذبت شركة فودافون مصر 1.2 مليون عميل لتسجل 41.8 مليون مقارنة بـ40.6 مليون، أما "اتصالات مصر" فحصدت 300 ألف عميل جديد ، ليصل عدد عملائها إلى 24.1 مليون عميل مقابل 23.8مليون عميل .
وتراهن شركات المحمول الثلاث على تقديم خدمات الجيل الرابع لمشتركيها فى زيادة عائداتها بالتزامن مع ارتفاع التكاليف التشغيلية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر الماضى.
وأعلن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى ، أنه سيتم طرح ترددات الجيل الرابع للمشغلين قبل إجازة عيد الفطر .
فودافون
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