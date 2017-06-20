الاتصالات تطرح مناقصة لتدريب المعاقين‎

وزارة الاتصالات المصرية

محمود جمال



طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمناقصة تدريب ورفع قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، دون تحديد موعد لعقد جلسة الاستفسارات وفض المظاريف الفنية.



وقالت الكراسة إن المشروع يستهدف مواكبة اتجاهات الحكومة فى تنمية الكوادر المتخصصة من المعاقين لزيادة فرص العمل المتاحة لهم خارج القطاع الحكومى من خلال تنمية وتطوير مهارات وكفاءات الخريجين الجدد فى مجالات صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب والشبكات وتصميم المواقع.



بالإضافة إلى توفير عمالة فنية متخصصة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وإنشاء معاهد متخصصة للمساهمة فى زيادة الموارد البشرية لهذا القطاع، فضلا عن توفير أهم البرامج التدريبية عالية الإتاحة فى منحة واحدة تؤهل الحاصلين عليها للعمل فى كبرى الشركات.



وأوضحت أنه يحق للوزارة زيادة أعداد المتدربين فى حدود النسب المقررة قانونا 25 % دون تغيير فى الأسعار وذلك على مستوى أى من البنود المدرجة بالعقد خلال فترة سريانه، كما يجب أن ترتبط الشركات المتقدمة بأسعارها بالجنيه المصرى لمدة التعاقد على الأقل وألا يكون ذلك التزاما من الوزارة بزيادة الأعمال مع الشركة.



وتابعت: يقدم مع العطاء تأمين مؤقت تبلغ قيمته 25 ألف جنيه، ويرفق بالعرض الفنى ويكون التأمين نقداً أو بشيك مصرفى مقبول الدفع أو بخطاب ضمان غير مشروط صادر من أحد البنوك الوطنية وسارى لمدة 3 أشهر.



وللوزارة الحق فى قبول أو رفض أى عطاء مقدم، أو قبوله جزئياً أو تقسميه مع إبداء الأسباب، كما يحق لها أيضا إلغاء أو إعادة طرح الممارسة وفقا لبنود القانون رقم 89 لسنة 1998.



وأضافت: يتم تقييم العروض الفنية للعطاءات بطريقة النقاط للبنود الفرعية مع تفضيل من يتقدم بأعلى مواصفات لكل بند من البنود المذكورة بالكراسة.



وقدرت الكراسة مدة التعاقد لتنفيذ الأعمال بعامين يبدأ من تاريخ الحصول على أمر الإسناد، ووزعت شروط الدفع بواقع 25% كدفعة مقدمة من إجمالى تكلفة المسار التدريبى، و 40% كدفعة ثانية بعد الانتهاء من أعمال التدريب، و 35% بعد الانتهاء من مشروعات التخرج وتسليم الشهادات للمتدربين.