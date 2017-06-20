الأداء المتباين للمؤشرات يسيطر على البورصة حتى الختام

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على تباين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.69% إلى 13415 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% ليصل إلى 628 نقطة، وصعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.01% عند مستوى 1472 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.91% عند مستوى 2071 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.63% عند مستوى 12199 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 564 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 7.7 مليون جنيه، و104.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 88.9 مليون جنيه و6.7 مليون جنيه و15.5 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 51 سهما من إجمالى 180 سهما متداولا، بينما هبط 86 وبقى 43 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها باسثتناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.