هالة السعيد: خطة لتطوير المعهد القومى للإدارة

هالة السعيد 1

المال-خاص



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه يتم حاليا مراجعة شاملة لبرامج وخطط التدريب التى ينفذها المعهد القومى للإدارة، وذلك أساليب وبيئة التدريب بما يعظم دور المعهد فى تحقيق أهداف الاصلاح الإدارى فى الفترة المقبلة.



وطالبت بأن يهتم المعهد بالحصول على الاعتماد الدولى ليصبح الكيان الحكومى الذى يمنح شهادات تدريب معتمدة للجهات الحكومية.



وأكدت خلال تفقدها للمعهد أنه من المهم أن يقبل الموظفون على برامج التدريب الحكومى وأن هذا سوف يحدث إذا كانت هناك جدية فى البرامج التى تقدم، واستجابة للاحتياجات التدريبية التى يطلبها الموظف.



وأضافت أنها تؤمن بالاستثمار فى الموارد البشرية لإحداث التطوير والتنمية الاقتصادية وأن تدريب الموظف ورفع كفاءته شرط أولى لمحاسبته، وطالبت إدارة المعهد بسرعة انجاز الخطط التدريبية لموظفى الدولة.



يأتى ذلك فى إطار سعى الوزارة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا للاصلاح الادارى التى اتعقدت برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس الاول، وتضمنت الموافقة على خطة الإصلاح الإدارى التى عرضتها الوزيرة على اللجنة.



وشملت القرارات ضرورة إعداد خطة تنفيذية لعملية الإصلاح الإدارى، ووضع برنامج زمنى محدد بتوقيتات وأن يكون الإجتماع الشهرى لمناقشة ما تم انجازه من أعمال، كما قررت اللجنة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى ورضا المواطنين على الخدمات المقدمة.